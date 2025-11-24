Vorfreude-Markt im Harz Weddersleben startet festlich: Der erste Weihnachtsmarkt der Region begeistert Tausende (mit Bildergalerie)
Der Vorfreude-Weihnachtsmarkt in Weddersleben läutet die Adventszeit mit traditionellem Handwerk, Livemusik und festlicher Stimmung ein. Bands und ein Tanzprojekt sorgten für unvergessliche Momente.
Weddersleben/MZ/son. - Tausende Menschen haben sich beim Vorfreude-Weihnachtsmarkt der Lebenshilfe in Weddersleben wieder auf die Adventszeit eingestimmt; es ist jedes Jahr der erste Markt der Region.
Beim passenden Wetter – kühle Temperaturen und kein Regen – stießen die Besucher mit heißen Getränken an, tanzten zur Livemusik vor der Bühne, schlenderten etwa durch die Krippenausstellungen oder an Verkaufsständen vorbei, und ließen sich traditionelles Handwerk beim Schau-Schmiede, Schau-Töpfern, Schau-Rösten von Kaffeebohnen und Papierschöpfen zeigen.
Es gab viele Angebote für die kleinen Gäste wie Kinderschminken und Tretautofahren. Auch der Weihnachtsmann und sein Elf durften nicht fehlen.
Auf der Outdoor-Bühne trat am Samstag die inklusive Band FaFa An' JaCs auf, T. & The Lazy Bone brachten Country und Folk mit, und „Worrystone“ begeisterte die Gäste mit Irish Folk, kombiniert mit Rockelementen.
Der Sonntag begann auf der Bühne mit dem Akustik-Duo „Kraemer & Thust“, es folgten eine Aufführung des integrativen Tanzprojekts „Dancing Blue Sheeps“ und Acoustiv-Rock von Colour Of The Sky. Die Hederslebener Klosterbläser musizierten und dann legten Die Partyknaller-DJ's auf.