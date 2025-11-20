Die Weihnachtszeit beginnt in der Region mit dem stimmungsvollen Vorfreude-Weihnachtsmarkt in Weddersleben. Alle Termine und Highlights der schönsten Märkte und Adventsaktionen rund um Thale.

Thale im Weihnachtsfieber: Alle Termine für Märkte und Adventsaktionen

Viel los ist immer beim Vorfreude-Weihnachtsmarkt in Weddersleben.

Thale/MZ/son. - Mit dem Vorfreude-Weihnachtsmarkt in Thales Ortsteil Weddersleben startet die Saison der Weihnachts-, Winter- und Adventsmärkte in der Region. Er findet auf dem Gelände der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg am 21. und 22. November statt, es folgen viele weitere Aktionen in der Bodetal-Stadt.