In Merseburg gibt es schon 20 Jahre eine Selbsthilfegruppe für Menschen, bei denen die unheilbare Krankheit Morbus Bechterew diagnostiziert wurde. Was die Gruppe den Betroffenen bietet und wie die Erkrankung den Alltag von Betroffenen beeinflusst.

"Bei uns wird auch viel gelacht": Wie sich Merseburger gegen unheilbare Krankheit stemmen

Funktionstraining ist bei Morbus Bechterew zur Verbesserung der Beweglichkeit von großer Bedeutung.

Merseburg/MZ. - Ein tiefsitzender Rückenschmerz, vor allem nachts, dadurch Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Morgensteifigkeit im Rücken und in den Gelenken, die eine lange Zeit anhält. Jürgen Wagner ging mit diesen Beschwerden zum Arzt. Er weiß noch, wie er dann die Diagnose Morbus Bechterew bekam. Er konnte damit nichts anfangen.