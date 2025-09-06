weather wolkig
Im September sollte der Stadtrat eine nächste Entscheidung im Zusammenhang mit dem Zukunftsprojekt Morgenrot treffen. Doch diese Sitzung wird nicht stattfinden. Was der Grund dafür ist.

Von Petra Korn 06.09.2025, 10:00
Mit dem Energiepark im Rahmen des Zukunftsprojektes Morgenrot sollen neben Photovoltaikanlagen auch Windräder entstehen. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Quedlinburg/MZ. - Es soll einen Energiepark für die Erzeugung regenerativer Energien, Unternehmensansiedlungen in einem Industriepark, die diese „grüne Energie“ nutzen, und die Nutzung von Abwärme aus dem Industriepark für die kommunale Wärmeversorgung verbinden: das Zukunftsprojekt Morgenrot. Investoren möchten das Projekt auf privaten Flächen östlich der Kernstadt Quedlinburg umsetzen. Zuletzt hatte es dazu viele Fragen gegeben, im September im Stadtrat eine nächste Entscheidung getroffen werden sollen. Doch diese Ratssitzung wird nicht stattfinden.