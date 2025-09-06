Das Beratungsunternehmen Cerebricks startete im Hinterhof in Pouch, hat mittlerweile mehr als 70 Mitarbeiter. Nun ist mit Kniit ein Partner an Bord. Kommen noch mehr Unternehmen hinzu?

IT am Muldestausee im Aufwind - Was Cerebricks und Kniit auf den Weg bringen

Die jungen Teams von Cerebricks und Kniit bündeln ihr Know-how.

Pouch/MZ. - Aus der Garage über den Hinterhof in die Welt. Den Weg hat das IT-Beratungsunternehmen Cerebricks genommen. In Pouch ansässig, hat es sich als Anbieter von IT-Lösungen in der Energiewirtschaft einen Namen gemacht. Es wächst, hat mittlerweile nach eigenen Angaben 70 Mitarbeiter und eröffnet sich nun weitere Möglichkeiten.