In einem neuen Projekt erfasst die Gröbziger Museumsleiterin Anett Gottschalk zusammen mit Philipp Grundmann aus Köthen über 8.000 jüdische Grabsteine in ganz Sachsen-Anhalt. Was sie dabei finden und was aus der Arbeit entstehen soll.

Die Spur zu Herrn Kramer: Warum eine Museumsleiterin jetzt über 8.000 Grabsteine untersucht

Gröbzig/MZ. - Auch das kann zur Arbeit einer Museumsleiterin gehören: In letzter Zeit, erzählt Anett Gottschalk, sei sie häufig mit Spaten, Säge und Rasentrimmer im Gepäck unterwegs – am besten alles zusammen in einem Bollerwagen. Sie schneide dann Gestrüpp, stutze Bäume, grabe in der Erde und hieve große, schwere Sandsteinblöcke hoch.