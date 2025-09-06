weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Museum Synagoge in Gröbzig: Die Spur zu Herrn Kramer: Warum eine Museumsleiterin jetzt über 8.000 Grabsteine untersucht

In einem neuen Projekt erfasst die Gröbziger Museumsleiterin Anett Gottschalk zusammen mit Philipp Grundmann aus Köthen über 8.000 jüdische Grabsteine in ganz Sachsen-Anhalt. Was sie dabei finden und was aus der Arbeit entstehen soll.

Von Doreen Hoyer 06.09.2025, 12:00
Anett Gottschalk und Philipp Grundmann besuchen rund 80 jüdische Friedhöfe in Sachsen-Anhalt.
Anett Gottschalk und Philipp Grundmann besuchen rund 80 jüdische Friedhöfe in Sachsen-Anhalt.

Gröbzig/MZ. - Auch das kann zur Arbeit einer Museumsleiterin gehören: In letzter Zeit, erzählt Anett Gottschalk, sei sie häufig mit Spaten, Säge und Rasentrimmer im Gepäck unterwegs – am besten alles zusammen in einem Bollerwagen. Sie schneide dann Gestrüpp, stutze Bäume, grabe in der Erde und hieve große, schwere Sandsteinblöcke hoch.