weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Benefizaktion: Zehn Jahre „Biker zeigen Herz für Kinder“ - Jubiläumsausfahrt startet am Sonntag in Dessau

Benefizaktion Zehn Jahre „Biker zeigen Herz für Kinder“ - Jubiläumsausfahrt startet am Sonntag in Dessau

Die „Biker zeigen Herz für Kinder“ haben in diesem Jahr ihre zehnte Aktion gestartet. Am Sonntag, 7. September, laden sie zur traditionellen Ausfahrt ein. Warum auf dem Flugplatz diesmal eine Bühne aufgebaut wird und welche Projekte die Biker bisher begleitet haben.

Von Heidi Thiemann 06.09.2025, 12:00
Ob neueste Maschine oder altes Schätzchen, am Sonntag gibt es die große Ausfahrt von „Biker zeigen Herz für Kinder“. Anschließend wird auf dem Dessauer Flugplatz zurückgeschaut auf die zehn Jahre.
Ob neueste Maschine oder altes Schätzchen, am Sonntag gibt es die große Ausfahrt von „Biker zeigen Herz für Kinder“. Anschließend wird auf dem Dessauer Flugplatz zurückgeschaut auf die zehn Jahre. (Foto: Biker zeigen Herz für Kinder)

Dessau/MZ. - Der Dessauer Flugplatz ist am Sonntag, 7. September, wieder in Biker-Hand. Denn dann starten die „Biker zeigen Herz für Kinder“ zu ihrer traditionellen Ausfahrt für den guten Zweck – und das im mittlerweile zehnten Jahr.