Mehr Sicherheit in Bad Suderode: Auf der Nordhäuser Heerstraße gilt jetzt Tempo 30 – zum Schutz der Bewohner des neuen Humanas-Wohnparks. Was im Ort noch umgesetzt werden soll.

Änderung auf der Nordhäuser Heerstraße in Bad Suderode: In Höhe des neuen Wohnparks gilt jetzt Tempo 30.

Bad Suderode/MZ. - Mehr Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum für die älteren Bewohner des neuen Humanas-Wohnparks in Bad Suderode: Auf der Nordhäuser Heerstraße, an der sich die Anlage befindet, gilt jetzt im Bereich zwischen den Kreuzungen zur Gartenstraße und zur Stecklenberger Straße ein Tempo 30. Damit ist umgesetzt, worauf der Ortschaftsrat schon zuvor gedrängt hatte und was dann im November auch bei einem Rundgang zu verkehrs- und ordnungsrechtlichen Themen besprochen worden war.