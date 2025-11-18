Sind Verkehrsteilnehmer in Bad Suderode sicher unterwegs? Vertreter der Stadtverwaltung Quedlinburg und Polizei haben sich die neuralgischen Punkte angesehen. Wie es jetzt weitergeht.

In Bad Suderode aus Richtung Schulstraße kommend, ist die Bahnhofstraße schwer einzusehen. Hier soll nun das Anbringen eines Spiegels, wie vom Ortschaftsrat bereits vorgeschlagen, geprüft werden.

Bad Suderode/MZ. - An der Ausfahrt der Schul- auf die Bahnhofstraße in Höhe der Fußgängerampel in Bad Suderode soll das Anbringen eines Spiegels geprüft werden, um diese Kreuzung sicherer zu machen. Das ist ein Ergebnis des Rundgangs zu verkehrs- und ordnungsrechtlichen Problemen in dem Quedlinburger Ortsteil. Ein Schwerpunkt dabei: die Situation am neuen Humanas-Wohnpark.