Gefährliche Kreuzungen im Blick Verkehrscheck in Bad Suderode: Diese Maßnahmen sollen Unfälle verhindern
Sind Verkehrsteilnehmer in Bad Suderode sicher unterwegs? Vertreter der Stadtverwaltung Quedlinburg und Polizei haben sich die neuralgischen Punkte angesehen. Wie es jetzt weitergeht.
18.11.2025, 17:13
Bad Suderode/MZ. - An der Ausfahrt der Schul- auf die Bahnhofstraße in Höhe der Fußgängerampel in Bad Suderode soll das Anbringen eines Spiegels geprüft werden, um diese Kreuzung sicherer zu machen. Das ist ein Ergebnis des Rundgangs zu verkehrs- und ordnungsrechtlichen Problemen in dem Quedlinburger Ortsteil. Ein Schwerpunkt dabei: die Situation am neuen Humanas-Wohnpark.