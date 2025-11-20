Hans-Ulrich Lotz übergibt den ersten Teil seiner Karnevalssammlung an das Ascherslebener Museum und legt damit den Grundstein für eine Sonderausstellung zum ACC-Jubiläum.

Die Karnevalsschätze des Hans-Ulrich Lotz ziehen nach und nach ins Ascherslebener Museum um

Klaus Mahnert, Trisha Cisielskie und Hans-Ulrich Lotz (von links) blättern durch die Unterlagen.

Aschersleben/MZ - In der Wohnung von Hans-Ulrich Lotz herrscht geschäftiges Treiben. Zwischen Orden, Kappen, prall gefüllten Ordnern und Narrenheften stehen, neben dem Hausherren, Museumsleiterin Trisha Cisielskie und Klaus Mahnert, Präsident des Ascherslebener Carneval Clubs (ACC). Sie holen den ersten Teil einer Sammlung ab, die Lotz über Jahrzehnte aufgebaut hat. „Das ist ein Goldschatz“, sagt Cisielskie und blickt ehrfürchtig auf die sorgfältig sortierten Stücke.