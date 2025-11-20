Neue Einzugsbereiche Zu voll, zu eng, zu laut - Warum die Gemeinschaftsschule Muldenstein weniger Schüler aufnehmen darf
Über 400 Kinder lernen in Muldenstein in Räumen, die für weit weniger gebaut wurden. Jetzt gelten neue Einzugsbereiche. Was sich konkret ändert.
Aktualisiert: 20.11.2025, 13:13
Muldenstein/MZ. - Ricarda Kießling öffnet die Tür zu einem der Klassenräume, in denen ihre Fünft- bis Zehntklässler täglich lernen. Auf den ersten Blick wirkt der Raum unspektakulär: eine Tafel, ein Waschbecken, Pinnwände, ein Schrank, davor Reihen aus Tischen und Stühlen. Doch sobald sie zum Lehrertisch geht, zeigt sich, wie eng es hier wirklich ist.