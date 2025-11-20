Über 400 Kinder lernen in Muldenstein in Räumen, die für weit weniger gebaut wurden. Jetzt gelten neue Einzugsbereiche. Was sich konkret ändert.

Zu voll, zu eng, zu laut - Warum die Gemeinschaftsschule Muldenstein weniger Schüler aufnehmen darf

Die Gemeinschaftsschule Muldenstein ist bei Familien aus der Region beliebt. Mehr als 100 Schüler kommen täglich mit dem Bus an.

Muldenstein/MZ. - Ricarda Kießling öffnet die Tür zu einem der Klassenräume, in denen ihre Fünft- bis Zehntklässler täglich lernen. Auf den ersten Blick wirkt der Raum unspektakulär: eine Tafel, ein Waschbecken, Pinnwände, ein Schrank, davor Reihen aus Tischen und Stühlen. Doch sobald sie zum Lehrertisch geht, zeigt sich, wie eng es hier wirklich ist.