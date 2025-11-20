Köthen Energie reduziert den Tarif der Grund- und Ersatzversorgung. Was die Hintergründe sind. Was das für Kunden in den Wahltarifen heißt.

Kunden können hunderte Euro sparen - Köthen Energie kündigt deutliche Senkung der Gaspreise an

Die Gaszähler in den von Köthen Energie belieferten Haushalten werden sich 2026 etwas langsamer drehen.

Köthen/MZ. - Falk Hawig und Robert Schreiber haben sich das ganz genau überlegt. Nicht nur einmal haben der Geschäftsführer von Köthen Energie und sein Leiter für Vertrieb und Marketing mit ihren Kollegen darüber gegrübelt, wie sie ihren neuesten Coup verkaufen würden.