Das Café Rohland in Zeitz, das später als HO-Betrieb „Zentral“ hieß, hatte einen besonderen Charme und blieb im wesentlichen noch lange erhalten. Wie sich alles entwickelt.

Frisch aus der „Conditorei“: Wie viele Cafés mit Wiener Charme es früher in Zeitz gab

Die einladende Atmosphäre des Kaffeehauses Rohland mit seinem Wiener Charme und den Marmortischen verfehlte ihre Wirkung nicht.

Zeitz/MZ. - Das Café Rohland war über viele Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt und besonderer Spiegel bürgerlicher Kaffeekultur in der Zeitzer Innenstadt. Cafés in diesem noblen Stil waren fester Bestandteil einer geordnet erscheinenden Lebenswirklichkeit. Der hohe Stellenwert, den der Besuch eines Cafés darstellte, kam auch in zahlreichen Ansichtskarten zum Ausdruck.