  4. Zeitzer Kaffeehaus-Kultur: Frisch aus der „Conditorei“: Wie viele Cafés mit Wiener Charme es früher in Zeitz gab

Das Café Rohland in Zeitz, das später als HO-Betrieb „Zentral“ hieß, hatte einen besonderen Charme und blieb im wesentlichen noch lange erhalten. Wie sich alles entwickelt.

Von Petrik Wittwika 20.11.2025, 16:00
Die einladende Atmosphäre des Kaffeehauses Rohland mit seinem Wiener Charme und den Marmortischen verfehlte ihre Wirkung nicht.
Die einladende Atmosphäre des Kaffeehauses Rohland mit seinem Wiener Charme und den Marmortischen verfehlte ihre Wirkung nicht. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Das Café Rohland war über viele Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt und besonderer Spiegel bürgerlicher Kaffeekultur in der Zeitzer Innenstadt. Cafés in diesem noblen Stil waren fester Bestandteil einer geordnet erscheinenden Lebenswirklichkeit. Der hohe Stellenwert, den der Besuch eines Cafés darstellte, kam auch in zahlreichen Ansichtskarten zum Ausdruck.