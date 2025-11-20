Die freie Fahrt von Naumburg nach Schönburg wird nun doch nicht schon im November wieder möglich sein. Wann tatsächlich die Schwarzdecke aufliegt, hängt vom Wetter ab.

Schlechte Nachricht für alle Autofahrer: Sperrung am Linsenberg hält an

Am Naumburger Linsenberg wird noch gearbeitet. Die Sperrung verlängert sich.

Naumburg. - Mit dem Thema Straßenverkehr braucht man den Schönburgern gar nicht mehr zu kommen. Immer wieder hat es in der Vergangenheit Sperrungen wegen Felsabbrüchen und Hangsanierungen gegeben. Der Petitions-Wunsch nach einer Leitplanke in den Kurven zwischen „Felsenkeller“-Parkplatz und „Neuer Welt“ ist im Landtag erst mal nur in einen weiteren Ausschuss weitergegeben worden – und dann gibt es obendrein ja auch noch ein neues Ärgernis: den Linsenberg.