Der Allgemeinmediziner Jörg Krause ist seit einem halben Jahr am MVZ in Dessau-Alten tätig. Zuvor hatte er eine eigene Praxis in Köthen. Warum er sich noch nicht zur Ruhe setzen will und was ihn an seiner neuen Arbeitsstelle verwundert.

Neuer Allgemeinmediziner im MVZ in Alten - Jörg Krause wundert sich über halbleeres Wartezimmer

Allgemeinmediziner Jörg Krause ist seit Mai am MVZ in Alten tätig.

Dessau/MZ. - Jörg Krause ist es zu ruhig. Seit Mai ist der Facharzt für Allgemeinmedizin im MVZ des Städtischen Klinikums Dessau in Alten angestellt. Doch er wundert sich, dass er hier nur wenig zu tun hat. „Die letzten Tage war es schon anders, weil jetzt Erkältungszeit ist“, sagt er.