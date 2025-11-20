Die Adventszeit rückt näher. Für viele ein gehöriger Grund, es sich mal so richtig schmecken zu lassen. Doch wo gibt es in Bitterfeld-Wolfen überhaupt noch freie Tische? Die MZ hat nachgefragt.

Endspurt auf freie Termine zur Weihnachtszeit: Das sind die Gastrotipps in Bitterfeld-Wolfen

Das Goldstein ist sehr beliebt. An Weihnachten haben Geschäftsführer Iman Nabi und sein Team wie viele Gaststätten umso mehr zu tun.

Bitterfeld/MZ. - In wenigen Tagen wird die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Die Wochen vor Weihnachten gelten traditionell als Zeit der Begegnungen, des gemeinsamen Essens und Feierns. Ob christlicher Hintergrund oder einfach ein gemütlicher Jahresabschluss: Die Nachfrage nach Gastrotischen steigt jedes Jahr im November und Dezember sprunghaft an. Viele planen schon lange im Voraus, andere hoffen noch auf ein Last-Minute-Essen. Die Frage liegt auf der Hand: Gibt es in der Region überhaupt noch freie Plätze? Und welche Restaurants können kurzfristig noch Gruppen oder Familien unterbringen?