Optiker trotzt Abwärtstrend Warum die Wiedereröffnung von Fielmann wichtig für die Weißenfelser Innenstadt ist
Andere schließen, Fielmann erweitert: Nach rund dreimonatigem Umbau hat die Niederlassung in der Weißenfelser Jüdenstraße wieder eröffnet.
Aktualisiert: 20.11.2025, 16:04
Weißenfels - Zufrieden lässt Mario Winter den Blick über das vermeintliche Chaos schweifen. Der Ansturm der neugierigen Kunden reißt trotz nasskalten Wetters am Donnerstag kaum ab. An dem Tag hat Winter seine Fielmann-Niederlassung in der Weißenfelser Jüdenstraße nach rund drei Monaten Umbauzeit wieder eröffnet. Um den Ansturm bewältigen zu können, stehen statt der sonst 16 Mitarbeiter an diesem Tag mehr als doppelt so viele bereit. Sie kommen aus anderen Niederlassungen, etwa aus Eisenach, Ilmenau und sogar aus Bad Tölz.