Andere schließen, Fielmann erweitert: Nach rund dreimonatigem Umbau hat die Niederlassung in der Weißenfelser Jüdenstraße wieder eröffnet.

Warum die Wiedereröffnung von Fielmann wichtig für die Weißenfelser Innenstadt ist

David Stresow (l.), der aus der Fielmann-Niederlassung Bad Tölz zur Unterstützung beim Wiedereröffnungstag in Weißenfels gekommen ist, berät Erich Voigt aus dem Lützener Ortsteil Söhesten. „Ich bin fachlich gut betreut worden, bin sehr zufrieden“, lobt der Senior.

Weißenfels - Zufrieden lässt Mario Winter den Blick über das vermeintliche Chaos schweifen. Der Ansturm der neugierigen Kunden reißt trotz nasskalten Wetters am Donnerstag kaum ab. An dem Tag hat Winter seine Fielmann-Niederlassung in der Weißenfelser Jüdenstraße nach rund drei Monaten Umbauzeit wieder eröffnet. Um den Ansturm bewältigen zu können, stehen statt der sonst 16 Mitarbeiter an diesem Tag mehr als doppelt so viele bereit. Sie kommen aus anderen Niederlassungen, etwa aus Eisenach, Ilmenau und sogar aus Bad Tölz.