Fehlende EU-Förderhilfen und wenig Nachwuchs: Um die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft ging es bei der Tagung des Bauerverbands Sachsen-Anhalt im Golfpark in Dessau-Roßlau.

„Das gefährdet Landwirte in ihrer Existenz“: Was beim Bauernverbandstag in Dessau diskutiert wurde

Seven Schulze, Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt war am Mittwoch im Dessauer Golfpark zu Gast.

Dessau/MZ. - „Die Landwirtschaft ist das Rückgrat in der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt“, sagte der Wirtschaftsminister des Landes Sven Schulze (CDU), am Mittwochnachmittag bei der 37. Tagung des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt im Golfpark in Dessau. Bei dem Treffen der Landwirte wurden die Herausforderungen besprochen, vor denen die Landwirtschaft derzeit steht und wie diesen in Zukunft begegnet werden soll.