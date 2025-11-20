Feuerwehrleute in Annaburg können auf mehr Geld hoffen. Denn der Stadtrat hat einer Änderung der Entschädigungssatzung zugestimmt. Wann das Geld kommen soll.

Die Kameraden der Feuerwehren in Annaburg sollen künftig zum geänderten Satz entschädigt werden.

Annaburg/MZ. - Einer von mehreren Beschlüssen der jüngsten Stadtratssitzung Annaburgs betrifft die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren. Wie bereits berichtet, sollte nun doch eine Änderung der Entschädigungssatzung möglich sein, zumindest für die Mitglieder der Feuerwehr. Zuvor musste der Stadtrat eine andere Variante der Änderung der Entschädigungssatzung wieder aufheben, die die Arbeit jeglicher Ehrenamtlicher mehr würdigen sollte.