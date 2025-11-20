Zufriedene Händler und reichlich Besucher gab es beim Auftakt im vergangenen Jahr. Nun findet der zweite Hometown Markt in Halle statt, inklusive einiger ungewöhnlicher Anbieter.

Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr: Am Wochenende findet Hometown Markt in Halle statt

Veranstalterin Jenny Falke (rechts) und Ausstellerin Franziska Herrmann im Eventatelier in der Fährstraße, wo am Wochenende der Hometown Markt stattfindet.

Halle (Saale)/MZ. - Wie ein neues Angebot ankommt, lässt sich im Vorfeld schwer einschätzen. „Beim ersten Mal weiß man nie, wie es wird“, sagt Jenny Falke. So lief der erste Hometown Markt, den sie vergangenes Jahr in ihrem Eventatelier in der Fährstraße gegenüber der Burg Giebichenstein veranstaltet hat, dann auch „besser als gedacht“. Mehr als tausend Besucher seien gekommen. Und teilnehmende Händler hätten sie sogar gefragt, ob sie das nicht zweimal im Jahr machen könnte. Ein gelungener Auftakt.