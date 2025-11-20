weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Unfall im Burgenlandkreis: Zwei Autos bei Kollision in Weißenfels beschädigt

Bei einem Zusammenstoß in Weißenfels im Burgenlandkreis sind am Donnerstagvormittag die beteiligten Autos beschädigt worden. Wie es laut Polizei zu dem Unfall gekommen ist.

20.11.2025, 15:52
Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag in Weißenfels bei einer Kollision beschädigt worden (Symbolfoto).
Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag in Weißenfels bei einer Kollision beschädigt worden (Symbolfoto). Foto: Picture Alliance / dpa

Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision in Weißenfels sind am Donnerstagvormittag zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis musste der Fahrer eines Pkw mit seinem Wagen in der Tagewerbener Straße wegen Gegenverkehrs hinter einem parkenden Fahrzeug warten. Als er weiterfahren wollte, blinkte er und fuhr los. In diesem Moment habe der Fahrer eines weiteren Autos zum Überholen angesetzt und es kam zum Zusammenstoß.