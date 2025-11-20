Bei einem Zusammenstoß in Weißenfels im Burgenlandkreis sind am Donnerstagvormittag die beteiligten Autos beschädigt worden. Wie es laut Polizei zu dem Unfall gekommen ist.

Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision in Weißenfels sind am Donnerstagvormittag zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis musste der Fahrer eines Pkw mit seinem Wagen in der Tagewerbener Straße wegen Gegenverkehrs hinter einem parkenden Fahrzeug warten. Als er weiterfahren wollte, blinkte er und fuhr los. In diesem Moment habe der Fahrer eines weiteren Autos zum Überholen angesetzt und es kam zum Zusammenstoß.