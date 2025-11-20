Der gebürtige Ascherslebener Ernst von Wnuck vergibt jedes Jahr Engagementpreise für soziale Projekte, Vereine und Einrichtungen in der Stadt.

Ehemaliger Ascherslebener fördert auch in diesem Jahr Projekte und Vereine in seiner alten Heimat

Bei einer feierlichen Veranstaltung im Ascherslebener Rathaus hat Ernst von Wnuck (7. von links) die diesjährigen Urkunden verteilt.

Aschersleben/MZ - Auch in diesem Jahr hat der aus Aschersleben stammende Stiftungsgründer Ernst von Wnuck wieder seinen „Engagementpreis für Aschersleben“ vergeben. Insgesamt 4.000 Euro gingen an Einrichtungen und Vereine der Stadt, weitere 2.000 Euro wurden an eine Abiturientin des Gymnasiums Stephaneum vergeben. Erstmalig flossen diesmal auch Mittel in einen Ortsteil. „Mir ist es wichtig, Aschersleben zu unterstützen, meine Heimat, die mir immer wichtig war“, sagt der Stifter während der feierlichen Übergabe im Ratssaal.