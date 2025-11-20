weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Polit-Talk in Jessen: Dorfliebe-Tour in Jessen: CDU diskutiert über Energiekosten, Migration und Fachkräftemangel

Polit-Talk in Jessen Dorfliebe-Tour in Jessen: CDU diskutiert über Energiekosten, Migration und Fachkräftemangel

Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierte Dorfliebe-Tour hat Station in Jessen gemacht. Wie CDU-Politiker die aktuelle Lage einschätzen und was den Besuchern am Herzen liegt.

Von Thomas Tominski Aktualisiert: 20.11.2025, 15:01
Landrat Christian Tylsch spricht offen über die schwierige finanzielle Lage des Landkreises. Norman Langer (li.) hat die Dorfliebe-Tour moderiert.
Landrat Christian Tylsch spricht offen über die schwierige finanzielle Lage des Landkreises. Norman Langer (li.) hat die Dorfliebe-Tour moderiert. (Foto: Thomas Tominski)

Jessen/MZ. - „Warum“, fragt der Schülersprecher des Jessener Gymnasium, Maximilian Wenzel, in Richtung Podium, „sollen Erstwähler im kommenden Jahr die Christdemokraten wählen?“ Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller benötigt lediglich ein paar Sekunden, um die passende und teilweise überraschende Antwort zu geben.