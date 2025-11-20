Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierte Dorfliebe-Tour hat Station in Jessen gemacht. Wie CDU-Politiker die aktuelle Lage einschätzen und was den Besuchern am Herzen liegt.

Dorfliebe-Tour in Jessen: CDU diskutiert über Energiekosten, Migration und Fachkräftemangel

Landrat Christian Tylsch spricht offen über die schwierige finanzielle Lage des Landkreises. Norman Langer (li.) hat die Dorfliebe-Tour moderiert.

Jessen/MZ. - „Warum“, fragt der Schülersprecher des Jessener Gymnasium, Maximilian Wenzel, in Richtung Podium, „sollen Erstwähler im kommenden Jahr die Christdemokraten wählen?“ Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller benötigt lediglich ein paar Sekunden, um die passende und teilweise überraschende Antwort zu geben.