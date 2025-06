Mit Neubauten sowie Umbau und Sanierung hat die Humanas an und in der ehemaligen Schule in Bad Suderode ihren größten Wohnpark errichtet. Was hier entstanden ist.

Zum Lebensabend in die Schule: Was im Harz entstanden ist

Bad Suderode/MZ. - Gut ein Jahr ist es her, als auf dem einstigen Sportplatz am ehemaligen Schulhaus in Bad Suderode eine Zeitkapsel versenkt, so symbolisch der Grundstein für das Projekt eines Humanas-Wohnparks gelegt wurde. Das Interesse damals war groß. Wie auch am Mittwochnachmittag, 18. Juni. Hier ist der größte Wohnpark der Humanas offiziell eröffnet worden..