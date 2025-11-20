Zwei Jahre nach Horrornacht Nach brutaler Attacke auf Pony in Harzgerode: Warum Täter immer noch nicht bestraft wurde
Zwei Jahre nachdem ihr Pony Foxi bestialisch gequält wurde und dann eingeschläfert werden musste, ist der Albtraum für Ina Scheller aus Harzgerode noch nicht vorbei. Noch immer wartet sie darauf, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.
Aktualisiert: 20.11.2025, 12:08
Harzgerode/MZ. - Da ist ein Foto, da sind Kerzen und an der Box steckt eine Rose. Für Foxi. Vor zwei Jahren hat Ina Scheller aus Harzgerode ihr geliebtes Pony auf erschütternde Weise verloren. Und sie wartet noch immer auf die juristische Aufarbeitung.