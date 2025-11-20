Zwei Jahre nachdem ihr Pony Foxi bestialisch gequält wurde und dann eingeschläfert werden musste, ist der Albtraum für Ina Scheller aus Harzgerode noch nicht vorbei. Noch immer wartet sie darauf, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

Nach brutaler Attacke auf Pony in Harzgerode: Warum Täter immer noch nicht bestraft wurde

Es vergeht kein Tag, an dem Ina Scheller aus Harzgerode nicht mit Trauer an ihre Stute Foxi denkt.

Harzgerode/MZ. - Da ist ein Foto, da sind Kerzen und an der Box steckt eine Rose. Für Foxi. Vor zwei Jahren hat Ina Scheller aus Harzgerode ihr geliebtes Pony auf erschütternde Weise verloren. Und sie wartet noch immer auf die juristische Aufarbeitung.