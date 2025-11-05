Verkehrs- und Ordnungsfragen sollen demnächst bei einem Rundgang in Bad Suderode im Fokus stehen. Im Ort wird aber schon jetzt auf ein Tempo 30 in der Nordhäuser Heerstraße gedrängt.

Gefahr am neuen Wohnpark? Warum Bad Suderöder auf ein Tempo 30 drängen

Geht es nach den Bad Suderödern, soll hier bald ein Tempo 30 gelten: der Straßenabschnitt Nordhäuser Heerstraße am neuen Humanas-Wohnpark.

Bad Suderode/MZ. - Es soll ein wichtiges Thema beim nächsten Rundgang zu verkehrs- und ordnungsrechtlichen Themen in Bad Suderode sein: Wie kann die Sicherheit für Fußgänger im öffentlichen Verkehrsraum rund um den neuen Humanas-Wohnpark erhöht werden?