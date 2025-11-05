Straßenverkehr im Harz Gefahr am neuen Wohnpark? Warum Bad Suderöder auf ein Tempo 30 drängen
Verkehrs- und Ordnungsfragen sollen demnächst bei einem Rundgang in Bad Suderode im Fokus stehen. Im Ort wird aber schon jetzt auf ein Tempo 30 in der Nordhäuser Heerstraße gedrängt.
05.11.2025, 11:45
Bad Suderode/MZ. - Es soll ein wichtiges Thema beim nächsten Rundgang zu verkehrs- und ordnungsrechtlichen Themen in Bad Suderode sein: Wie kann die Sicherheit für Fußgänger im öffentlichen Verkehrsraum rund um den neuen Humanas-Wohnpark erhöht werden?