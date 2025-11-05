In zwei Geschäfte ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Dank einer Zeugin konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden. Was bislang bekannt ist.

Dessau/MZ. - Nach einem Einbruch in die Fielmann-Filiale in der Dessauer Poststraße und in ein in der Nähe liegendes Orthopädiefachgeschäft hat die Polizei einen 53-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Das haben die Ermittler und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt. Der Beschuldigte wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand soll der Mann in der Nacht zum Dienstag, 4. November, gegen 1.45 Uhr zunächst in das Brillenfachgeschäft in der Poststraße eingebrochen sein, um dort mehrere Brillen aus der Auslage zu entwenden. Kurze Zeit später kam es durch ihn zu einem weiteren Einbruch in dem Orthopädiefachgeschäft. Aus dem Geschäft wurden mehrere Paar Schuhe gestohlen.

Dank einer detaillierten Personenbeschreibung einer Zeugin konnten eingesetzte Polizeikräfte im unmittelbaren Nahbereich einen Tatverdächtigen stellen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte das mutmaßliche Diebesgut sowie das verwendete Tatwerkzeug fest- und sichergestellt werden. Der 53-Jährige wurde daraufhin durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden summiert sich nach Angaben der Polizei auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Der Wert des derzeit bekannten Diebesgutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Dienstagnachmittag wurde der Mann in den Nachmittagsstunden beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Dessau-Roßlau vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung des 53-Jährigen an.