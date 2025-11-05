Serie "Macherland":
Dessau-Roßlaus Monopoly ist auf dem Markt Zu viel Werbung auf dem Spielbrett? Das sagen die Macher vom Dessau-Monopoly zur Facebook-Kritik
Beim Verkaufsstart hat der Lions Club fast durchweg positives Feedback auf die Dessau-Roßlau Edition des Monopoly-Spiels bekommen. Doch es gibt im Netz auch harsche Kritik. Den Clubpräsidenten macht das traurig.
Aktualisiert: 05.11.2025, 15:00
Dessau/MZ. - Euphorisch hatten die Lions auf das Wochenende hingefiebert: Der Verkaufsstart des Dessau-Roßlau Monopoly im Rahmen des „Heimat-Shoppen“ im Rathauscenter war ein Erfolg.