  4. Dessau-Roßlaus Monopoly ist auf dem Markt: Zu viel Werbung auf dem Spielbrett? Das sagen die Macher vom Dessau-Monopoly zur Facebook-Kritik

Beim Verkaufsstart hat der Lions Club fast durchweg positives Feedback auf die Dessau-Roßlau Edition des Monopoly-Spiels bekommen. Doch es gibt im Netz auch harsche Kritik. Den Clubpräsidenten macht das traurig.

Von Sylke kaufhold Aktualisiert: 05.11.2025, 15:00
Die Dessau-Edition des berühmten Spiels Monopoly ist da. Die Reaktionen sind gemischt.
Dessau/MZ. - Euphorisch hatten die Lions auf das Wochenende hingefiebert: Der Verkaufsstart des Dessau-Roßlau Monopoly im Rahmen des „Heimat-Shoppen“ im Rathauscenter war ein Erfolg.