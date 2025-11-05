Narren des Holzdorfer Karnevals Clubs starten am 15. November in ihre 44. Saison. Wer an diesem Abend durch das Programm führt und was künftig noch auf dem Programm steht.

Karneval in Holzdorf: Drei Events, ein Motto, viele Highlights und eine Schnapszahl

In wenigen Tagen beginnt die fünfte Jahreszeit. Viele Mitwirkende freuen sich auf den Karnevalsauftakt in der Mehrzweckhalle Holzdorf-Ost.

Holzdorf/MZ. - Der Start zur fünften Jahreszeit rückt näher. Doch das bedeutet keineswegs, dass Karnevalisten in den Tagen zwischen Aschermittwoch und dem 11.11. untätig sind. Großveranstaltungen mit ansprechenden Programmen lassen sich nun mal nicht von heute auf morgen vorbereiten oder einfach mal so aus dem Handgelenk schütteln.