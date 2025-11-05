Auf der B 182 bei Globig hat es am Mittwoch einen Zusammenstoß zweier Autos gegeben. Dacia Duster überschlägt sich und landet im Straßengraben. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Globig/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 182 an der Globiger Kreuzung sind am Mittwochmittag, 5. November, zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr stießen dort zwei Autos – ein Honda HR-V und ein Dacia Duster – zusammen.

„Als wir ankamen, waren beide Fahrer bereits aus ihren Fahrzeugen heraus“, berichtet der stellvertretende Stadtwehrleiter Thomas Kebernik. Einer der Wagen war auf die Seite gekippt. „Die Männer konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen “, so Kebernik weiter. Beide Insassen, zwei ältere Männer, wurden anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Einer habe Armverletzungen erlitten, zum genauen Zustand der Betroffenen konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schnellin, Kemberg, Dorna und Trebitz sowie Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt. „Wir haben anschließend die Unfallstelle abgesichert, auslaufende Betriebsstoffe gebunden und bei den Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt, um Brandgefahr zu vermeiden“, erklärt Kebernik.

Nach ersten Einschätzungen entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die Bundesstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.