Wie soll das Sondervermögen aus dem Infrastrukturgesetz in Oranienbaum-Wörlitz eingesetzt werden? Bürgermeister, Stadtratsfraktionen und Ortsvorsteher beraten über Prioritäten, Projektgrößen und Fördermöglichkeiten – doch konkrete Vorgaben fehlen bislang.

Auch Oranienbaum-Wörlitz - hier das Rathaus der Barockstadt Oranienbaum - erhält Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Am 11. November wird es auf Einladung des Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeisters Maik Strömer (CDU) zu einem Treffen mit den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen sowie den Ortsbürgermeistern und Ortsvorstehern kommen. Das ist in der vorigen Woche im Bauausschuss bekannt geworden. In dem Treffen soll es um das Sondervermögen gehen, das der Kommune laut dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen – kurz: Infrastrukturgesetz – zur Verfügung gestellt wird.