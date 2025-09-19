EIL
Sondervermögen vom Bund Fast 100 Mio. Euro für Kreis und Städte – wo das Geld hinfließt
Kreis und Kommunen haben Millionensummen aus dem Sondervermögen des Bundes in Aussicht. Was soll damit gebaut werden? Teils herrscht da noch Unsicherheit.
Aktualisiert: 19.09.2025, 16:06
Wittenberg/MZ. - Zählt man die Summen für Landkreis und Städte zusammen, sollen fast 100 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes in den Landkreis Wittenberg fließen. Wie reagieren Landrat und Bürgermeister? Was wollen sie umsetzen?