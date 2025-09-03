Knapp 18 Millionen Euro werden in schnelles Internet im Kreis Wittenberg investiert. Wann die Leitungen verlegt werden und worauf Bürger achten sollten, damit es für sie nicht teuer wird.

18 Mio. Euro für schnelles Internet: Wo im Kreis Wittenberg ausgebaut werden soll

Die Bürgermeister stehen hinter Landrat Christian Tylsch (sitzend links) und Telekom-Vertreter Axel Wenzke während der Vertragsunterzeichnung.

Wittenberg/MZ - Der Sitzungssaal im Wittenberger Landratsamt ist an diesem Dienstagnachmittag voller gespannter Blicke. Fünf Bürgermeister stehen hinter dem Landrat Christian Tylsch (CDU), als er den Kugelschreiber ansetzt. Vor ihm liegt ein Vertrag, der über die digitale Zukunft des Kreises entscheidet. Er unterschreibt und sagt: „Das ist ein großartiger Tag für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Wittenberg.“ Mit seiner Unterschrift fällt der Startschuss. Tausende Haushalte sollen in den nächsten Jahren sehr schnelles und stabiles Internet bekommen.