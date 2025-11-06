weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball: Dorfklub ist die Nummer eins zwischen Sachsen-Anhalts Großstädten

Die Fußball-Abteilung des SV Plötzkau 1921 ist seit der Pandemie rasant gewachsen. Was der Verein in den vergangenen Jahren alles auf die Beine gestellt hat.

Von Torsten Adam 06.11.2025, 06:09
Die Real-Madrid-Fußballschule macht in jedem Sommer Station in Plötzkau.
Die Real-Madrid-Fußballschule macht in jedem Sommer Station in Plötzkau. (Foto: Carsten Roloff)

Plötzkau/MZ. - Der SV Plötzkau 1921 ist zu Beginn des zweiten Jahrhunderts seiner Vereinsgeschichte auf Wachstumskurs. Während des ersten Dankeschön-Unterstützertreffens am Vorabend des Reformationstages, zu dem rund 30 Sponsoren eingeladen waren, zog der Vorstand eine überaus positive Bilanz über die infrastrukturelle wie personelle Entwicklung.