Die Fußball-Abteilung des SV Plötzkau 1921 ist seit der Pandemie rasant gewachsen. Was der Verein in den vergangenen Jahren alles auf die Beine gestellt hat.

Die Real-Madrid-Fußballschule macht in jedem Sommer Station in Plötzkau.

Plötzkau/MZ. - Der SV Plötzkau 1921 ist zu Beginn des zweiten Jahrhunderts seiner Vereinsgeschichte auf Wachstumskurs. Während des ersten Dankeschön-Unterstützertreffens am Vorabend des Reformationstages, zu dem rund 30 Sponsoren eingeladen waren, zog der Vorstand eine überaus positive Bilanz über die infrastrukturelle wie personelle Entwicklung.