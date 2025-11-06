Die Stadt Thale investiert über eine Million Euro in moderne Feuerwehrtechnik und bestellt neue Einsatzfahrzeuge für ihre Ortswehren. Darunter ein Tanklöschfahrzeug mit erweitertem 4.000-Liter-Tank sowie ein Gerätewagen Logistik für vielseitige Einsätze.

Thale investiert über eine Million Euro in neue Feuerwehrfahrzeuge

Mehrere Ortswehren der Stadt Thale bekommen je ein neues Einsatzfahrzeug.

Thale/MZ/son. - Grünes Licht für drei neue Feuerwehrfahrzeuge hat der Stadtrat Thale gegeben, sie sind bestellt. Zusammen kosten sie mehr als eine Million Euro. Die Kameraden müssen zum Teil aber noch etwas warten, weil die Lieferzeiten lang sind.