Einkaufen in Köthen Umbauarbeiten am Wasserturm laufen auf Hochtouren - Eröffnungstermin für neuen „Penny“ steht fest
In Köthen entsteht am Wasserturm eine neue Penny-Filiale. Und zwar dort, wo früher Edeka einen Supermarkt-Standort hatte. Der Discounter zieht um – die Eröffnung ist für Mitte Dezember geplant.
Köthen/MZ/DHO. - Die Umbauarbeiten für die neue Penny-Filiale am Wasserturm verlaufen planmäßig. Das jedenfalls antwortete eine Mitarbeiterin der „Geschäftsleitung Region Ost“ auf eine entsprechende MZ-Anfrage.