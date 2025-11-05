Einkaufen in Köthen Umbauarbeiten am Wasserturm laufen auf Hochtouren - Eröffnungstermin für neuen „Penny“ steht fest

In Köthen entsteht am Wasserturm eine neue Penny-Filiale. Und zwar dort, wo früher Edeka einen Supermarkt-Standort hatte. Der Discounter zieht um – die Eröffnung ist für Mitte Dezember geplant.