weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Umbau am Wasserturm fast fertig – Discounter Penny öffnet im Dezember

Einkaufen in Köthen Umbauarbeiten am Wasserturm laufen auf Hochtouren - Eröffnungstermin für neuen „Penny“ steht fest

In Köthen entsteht am Wasserturm eine neue Penny-Filiale. Und zwar dort, wo früher Edeka einen Supermarkt-Standort hatte. Der Discounter zieht um – die Eröffnung ist für Mitte Dezember geplant.

Aktualisiert: 06.11.2025, 08:37
Der neue Penny-Markt am Wasserturm in Köthen steht kurz vor der Eröffnung. Was Kundinnen und Kunden erwartet.
Der neue Penny-Markt am Wasserturm in Köthen steht kurz vor der Eröffnung. Was Kundinnen und Kunden erwartet. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ/DHO. - Die Umbauarbeiten für die neue Penny-Filiale am Wasserturm verlaufen planmäßig. Das jedenfalls antwortete eine Mitarbeiterin der „Geschäftsleitung Region Ost“ auf eine entsprechende MZ-Anfrage.