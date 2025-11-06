Landgericht Dessau Messerstecherei vor Innenstadt-Kneipe in Dessau - Prozess gegen Mann aus Zerbst ist neu gestartet

Nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil gekippt hat, steht in Dessau ein Mann zum zweiten Mal vor Gericht. Er soll einen Mann vor einer Gaststätte in Dessau mit einem Messer schwer verletzt haben. Wurde dem Opfer Geld geboten, um eine Anzeige zu verhindern?