Ein an der Arche Noah der Schloß Hoym Stiftung gelegtes Feuer wird rechtzeitig entdeckt. Mitarbeiter und Geschäftsführer sind entsetzt angesichts dessen, was hätte passieren können. Denn im Gebäude nebenan leben Menschen.

In dem Video eines Mitarbeiters scheint in der Arche Noah der Schloß Hoym Stiftung vorsätzlich ein Feuer gelegt worden zu sein. Ein Mitarbeiter konnte den Brand jedoch rechtzeitig löschen.

Hoym/MZ - „Hallo Herr Strutzberg, habe grade verhindert, dass unsere Arche abgebrannt ist“, steht in der Nachricht, die der Geschäftsführer der Schloß Hoym Stiftung am Dienstagabend mitsamt eines Videos von einem Mitarbeiter geschickt bekommt. Darin ist zu sehen, wie ein ins Holz des Spielgerätes gekratztes Loch, das von brennendem Papier umgeben ist, schon bedenklich qualmt.