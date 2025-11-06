Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind vor Gericht bei ihren Plädoyers vollkommen gegensätzlicher Meinung. Ein 30-Jähriger soll Silvester 2023 einen Zeitzer niedergestochen haben.

Am Freitag soll das Urteil vor dem Landgericht fallen.

Halle/Zeitz/MZ. - Die Urteilsfindung dürfte dem fünfköpfigen Schöffengericht am Landgericht sicher nicht einfach fallen. Denn im Fall wegen vorsätzlich versuchten Totschlags in Tateinheit mit dem Tragen einer verbotenen Waffe in Zeitz stehen die Aussagen auch nach den Plädoyers nach wie vor so gegensätzlich gegenüber, wie sie kaum anders sein könnten.