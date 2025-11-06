Immer mehr Menschen im Burgenlandkreis arbeiten weniger Stunden. Arbeitgeber reagieren mit flexiblen Modellen, stehen aber auch vor organisatorischen Herausforderungen.

Annette Winkler koordiniert mit ihrem Team die Azubis am Asklepios Klinikum in Weißenfels und arbeitet seit Januar in Teilzeit.

Weissenfels/MZ. - Seit über dreißig Jahren ist Annette Winkler in der Pflege tätig. Bis Januar hat die Diplompflegewirtin immer in Vollzeit gearbeitet. Dann entschied sie sich, ihre Stunden am Asklepios Klinikum in Weißenfels zu reduzieren. Seitdem hat sie alle 14 Tage einen Tag frei. „Ich habe gemerkt, dass ich mehr Erholungszeit für mich brauche“, sagt die 55-Jährige. Dazu sei gekommen, dass sie sich privat um ihre Mutter kümmere und sich auch mehr Zeit für ihre Enkel nehmen möchte.