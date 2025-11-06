Mit Dr. Florian Radetzki hat zum 1. November der zweite Co-Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld seine Arbeit aufgenommen.

Goitzsche Klinikum stärkt Orthopädie mit zweiter Chefarztstelle - Was die Idee dahinter ist

Dr. Florian Radetzki ist seit dem 1. November 2025 Chefarzt für für Orthopädie.

Bitterfeld/MZ. - Zum 1. November hat Dr. Florian Radetzki die Position des Chefarztes für Orthopädie in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Goitzsche Klinikum übernommen. Damit wurde eine Doppelspitze eingerichtet, um das breite und komplexe Fachgebiet optimal abzudecken, die Kompetenzen zu ergänzen und die zukünftige Leistungsfähigkeit der Klinik strategisch abzusichern. Gemeinsam mit Dr. Holger Welsch, der die Unfallchirurgie leitet, wird Radetzki in Zukunft vor allem im Bereich der Prothetik verantwortlich sein.