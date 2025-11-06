Zuckerrüben gehören zu den wichtigsten Kulturpflanzen in Deutschland, doch winzige Fadenwürmer können ihr Wachstum gefährden. Am Julius-Kühn-Institut erforschen Wissenschaftler, wie sich die Erträge sichern lassen und setzen auf die gleichen Methoden wie der Namensgeber der Forschungseinrichtung vor rund 160 Jahren.

Prof. Dr. Johannes Hallmann steht im Kühn&Klug-Wissensladen in der Braunschweiger Innenstadt. Unter dem Titel „Wurmwelten unter uns“ blickt das Julius-Kühn-Institut auf das Bodenleben und hier speziell die Fadenwürmer, von denen eine Million unter der Fläche eines Fußabdrucks leben.

Quedlinburg/MZ. - Zucker ist allgegenwärtig: Viele süßen mit ihm ihren Kaffee oder Tee, er kommt in den Kuchen, steckt in Müsliriegeln, Pizza, Ketchup. Gewonnen werden die süßen weißen Kristalle hierzulande aus der Zuckerrübe, eine der wichtigsten Kulturpflanzen neben Weizen und Kartoffeln. An den Feldrändern sind sie im Herbst wieder zu großen Haufen gestapelt; die Rübenernte läuft.