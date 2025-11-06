Am Bahnhof Bitterfeld werden die Bahnsteig-Fahrstühle modernisiert. Das dauert Monate und sorgt für Einschränkungen und Ärger. Doch was passiert im Detail hinter dem Bauzaun?

Dauerbaustelle Bitterfelder Bahnhof - Noch mehrere Monate wird an den Aufzügen gearbeitet

Hinter dem Bauzaun an der Treppe zur Unterführung wird ein neuer Aufzug montiert. Die Hydrauliktechnik wird durch Seilaufzüge ersetzt.

Bitterfeld/MZ. - Kaum war der neue Bahnhof in Bitterfeld im Juli eröffnet, startete dort die nächste Baustelle. Denn nach dem Neubau der Empfangshalle müssen nun die Aufzüge von der Unterführung zu den Bahnsteigen und dem Übergangsgebäude ausgetauscht werden. Und zwar alle vier gleichzeitig. Rund ein halbes Jahr lang sind die Fahrstühle deshalb nicht benutzbar, was für viel Kritik sorgt. Hinter den mit Sichtschutz versehenen Bauzäunen schrillen seitdem die Maschinen der Handwerker. Doch was geht dort genau vor?