Energiekosten aus 2023 machen zu schaffen. Deswegen gibt es nun finanzielle Unterstützung.

Unter anderem der MTV Wittenberg hatte mit hohen Energiekosten für seine Sporthalle im Jahr 2023 zu kämpfen.

Wittenberg/MZ. - Die Stadt Wittenberg will sechs Vereinen, die durch „unvorhergesehene, unverhältnismäßige Erhöhungen von Energiekosten aus dem Jahr 2023“ finanziell unter die Arme greifen. Der Stadtrat billigte in der vergangenen Woche entsprechende Anträge. Die Vereine, die allesamt Verträge mit der Stadt für die Nutzung von städtischen Liegenschaften haben, hatten entsprechende Anträge gestellt.