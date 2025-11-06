Hohe Energiekosten im Jahr 2023 Wittenberger Stadtrat billigt Hilfe für Vereine
Energiekosten aus 2023 machen zu schaffen. Deswegen gibt es nun finanzielle Unterstützung.
06.11.2025, 11:34
Wittenberg/MZ. - Die Stadt Wittenberg will sechs Vereinen, die durch „unvorhergesehene, unverhältnismäßige Erhöhungen von Energiekosten aus dem Jahr 2023“ finanziell unter die Arme greifen. Der Stadtrat billigte in der vergangenen Woche entsprechende Anträge. Die Vereine, die allesamt Verträge mit der Stadt für die Nutzung von städtischen Liegenschaften haben, hatten entsprechende Anträge gestellt.