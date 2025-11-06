weather heiter
  4. BGE-Bericht zur Endlagersuche für Atommüll: Neue Bewertung für Dessau-Roßlau

Untersuchungen im Untergrund Suche nach Endlager für Atommüll: Welche Regionen infrage kommen und welche nicht

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat die geologischen Bedingungen zur Lagerung von hoch radioaktiven Abfällen untersucht. Was zu Dessau festgestellt wurde.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 06.11.2025, 11:34
Deutschland ist auf der Suche nach Endlagern für Atommüll. (Foto: Guido Kirchner/dpa)

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen: Am Dienstag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen weiteren Zwischenbericht und neue Karten veröffentlicht zur möglichen Lagerung hoch radioaktiver Abfälle in Deutschland veröffentlicht.