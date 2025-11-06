Firma „BlecTec“ aus Linda hat über Jahre hinweg volle Auftragsbücher. Das Thema Insolvenz ist längst Geschichte. Was die Stärken des Unternehmens sind und die Chefetage stolz macht.

Ronny Kuchenbecker und Romy Harnapp (rechts) sprechen mit Kataryna Hrybanova die nächsten Arbeitsschritte durch.

Linda/MZ. - Das Thema Insolvenz, das vor drei Jahren für Schlagzeilen in der Region gesorgt hat, ist Geschichte. Heute überwiegt in Linda der Stolz, „BlecTec“ durch diese Krise geführt und wieder auf gesunde Füße gestellt zu haben.