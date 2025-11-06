In der Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg waren die Kosten für Strom und Gas explodiert. Nun entspannt sich die Lage. Was das für Zehntausende Hallenser bedeutet.

EVH fällt Entscheidung: Das zahlen Hallenser ab Januar für Strom und Gas

Herzstück des Energieparks der EVH in der Dieselstraße ist der Zukunftsspeicher für die Fernwärmeversorgung.

Halle (Saale)/MZ. - Sachsen-Anhalts größter Energieversorger Envia-M will im kommenden Jahr die Preise für Strom und Gas senken. Nun reagiert auch die kommunale EVH GmbH aus Halle, die 75 bis 80 Prozent des Strom- und Gasmarktes in der Stadt kontrolliert. Zum 1. Januar 2026 gelten neue Konditionen.