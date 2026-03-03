Kultur für guten Zweck Clubschwestern aus Halle organisieren Benefizkonzert in der Latina
Zwar sind die Soroptimisten nicht so bekannt wie andere Wohltätigkeitsvereine. Dennoch unterstützt das Frauennetzwerk jedes Jahr viele Projekte, die die Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen verbessern.
Halle (Saale)/MZ. - Die Liste ist lang: Frauenschutzhaus, Krokoseum, die „Schnitte“ in Neustadt, die Awo-Beratungsstelle für sexuelle Gewalt oder das Projekt „Dentists für Africa“. Sie alle werden oder wurden von den Clubschwestern der Soroptimisten Halle unterstützt.