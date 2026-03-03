Zwar sind die Soroptimisten nicht so bekannt wie andere Wohltätigkeitsvereine. Dennoch unterstützt das Frauennetzwerk jedes Jahr viele Projekte, die die Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen verbessern.

Auch im Vorjahr hatte der Soroptimisten Club Halle in die Aula der Latina August Hermann Francke zum Benefizkonzert eingeladen. Margarita Demchenko und Karl Theodor Mattausch (sitzend) spielten 2025. Oben: Musiklehrer Christian Meinel mit den beiden Clubschwestern Gaby Noether-Fleig und Irma Keil.

Halle (Saale)/MZ. - Die Liste ist lang: Frauenschutzhaus, Krokoseum, die „Schnitte“ in Neustadt, die Awo-Beratungsstelle für sexuelle Gewalt oder das Projekt „Dentists für Africa“. Sie alle werden oder wurden von den Clubschwestern der Soroptimisten Halle unterstützt.