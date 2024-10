Seit 30 Jahren in Halle aber wenig populär: Die Soroptimisten der Saalestadt feiern ihr Jubiläum. Wer dahinter steckt und wofür sie bekannt sein sollten.

Halle/MZ. - Ein Club von Frauen für Frauen – das ist der Soroptimist International Club Halle. „Unser Anliegen ist es, benachteiligte Frauen und Mädchen zu unterstützen“, sagt Maike Dauer, Präsidentin des Service-Clubs. Der halleschen Zweig feiert am kommenden Wochenende sein 30-jähriges Jubiläum. Spuren der Vereinigung berufstätiger Frauen finden sich inzwischen an einigen Orten in der Stadt wieder.