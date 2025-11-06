Eine Seniorin aus Bitterfeld-Wolfen ist am Samstag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie der Unbekannte vorging.

Die 88-Jährige ließ den angeblichen Mitarbeiter einer Pflegekasse in ihre Wohnung.

Bitterfeld/MZ. - Eine Seniorin aus Bitterfeld-Wolfen ist am Samstag Opfer eines Trickbetruges geworden.

Nach Angaben der Polizei hatte gegen 11 Uhr ein Mann an ihrer Wohnungstür geklingelt. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Pflegekasse aus und überraschte die 88-Jährige mit der Nachricht einer Geldrückzahlung. Um die Formalitäten problemlos abwickeln zu können, fragte er nach ihrer Bankverbindung.

Während die Frau in ihren Unterlagen danach suchte, machte sich der Mann offenbar an einem Wertgelass zu schaffen und entnahm, von der Frau zunächst unbemerkt, einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Erst als der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin den Diebstahl fest.

Die Seniorin beschrieb den Täter als circa 30 Jahre alt. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze blonde Haare. Zudem trug er schwarze Kleidung und hatte eine schwarz-weiße Umhängetasche dabei.

Um sich vor derartigen Betrugsmaschen zu schützen, rät die Polizei, unangekündigte Besucher nicht sofort hereinzubitten, sondern sich zuerst den Dienstausweis zeigen beziehungsweise bei der betreffenden Institution die Identität des Mitarbeiters prüfen zu lassen oder auch eine Vertrauensperson bei dem Gespräch hinzuzuziehen.